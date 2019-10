Zanotti e la falsa partenza della Vuelle: «Ripartiamo dalla difesa e tutti uniti»

PESARO - Simone Zanotti rivede la falsa partenza della Carpegna Prosciutto: «Non sono d’accordo con chi dice che il nostro campionato sarebbe dovuto cominciare domenica, per me è iniziato con la Fortitudo e Bologna era più battibile della Grissin Bon. Siamo andati bene fino al secondo quarto, poi c’è stato il break che ci ha spezzato la schiena. Sai che hai poco tempo per raddrizzare la barca e una squadra come la nostra non dovrebbe finire in quella situazione, non saprebbe gestirla, per inesperienza. Dobbiamo puntare su altre cose. Bisognerebbe partire dalla difesa, dovrebbe essere nostro punto di forza come per qualsiasi squadra che deve salvarsi. Occorre partire dalle fondamenta, lo abbiamo fatto solo a sprazzi».



Domenica c’è stata la prima vera contestazione dei tifosi. Qualcuno sta pensando addirittura di non entrare per protesta la prossima in casa. «Se mi dovessi mettere nei loro panni, li capirei, ma non devono perdere la pazienza adesso che sono passate cinque gare, bisogna resistere e stare insieme. Non è morto nessuno, tutto è recuperabile. La palla deve girare di più, tutti ci dobbiamo sentire partecipi. Cerco di prendere il ritmo dalla difesa. Ne uscirò, ne sono convinto».





