Per la Vuelle sfida salvezza con la Vanoli Cremona. Camara è out

PESARO - Domenica pomeriggio di passione (Vitrifrigo Arena ore 17) per la Carpegna Prosciutto Pesaro di coach Luca Banchi, che dalle stelle della grande impresa della vittoria contro Milano è passata alle stalle delle tre sconfitte consecutive che ne sono seguite. Torrnata a soli due punti di vantaggio dall'ultimo posto, i pesaresi devono respingere la sfida proprio del fanalino di coda Vanoli Cremona, che scenderà a Pesaro con l'acqua alla gola. Notizia dell'ultima ora, il centro della Vuelle, Gora Camara è stato fermato dai medici per svolgere accettamenti medici approfondfiti e contro la Vanoli non sarà a disposizione. Unica cosa certa è che non si tratta di positività al Covid.

© RIPRODUZIONE RISERVATA