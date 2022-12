PESARO Missione compiuta per la Carpegna Prosciutto che è tornata da Verona con altri due punti in classifica, che avvicinano i ragazzi di coach Jasmin Repesa sempre più alla final eight di coppa Italia, che ha già una formazione matematicamente qualificata ed è la Virtus Segafredo Bologna, ma anche Milano e Tortona sono molto vicine alla qualificazione. Intanto ieri sera il gruppo squadra assieme ai rispettivi staff, oltre chiaramente a dirigenti, sponsor, autorità e stampa, sono stati ospiti della famiglia Vitri per la cena di Natale.

I numeri

Tornando ancora sulla settima vittoria stagionale, la Carpegna Prosciutto ha chiuso la gara con ben cinque uomini in doppia cifra, segno che la pericolosità offensiva dei ragazzi di coach Repesa arriva da più giocatori e questo è fondamentale per mettere in difficoltà poi gli avversari di turno, che magari non devono prestare attenzione solo ad un singolo ma ad un gruppo di giocatori. La Vuelle ha avuto percentuali migliori sia nel tiro da due punti che in quello da tre, oltre ad aver conquistato più tiri liberi e aver vinto anche la sfida a rimbalzo contro una formazione come Verona che ha lunghi verticali ed atletici. Anche la valutazione finale di squadra arride a Moretti e soci visto il 109 a 83 finale. Altro aspetto positivo per questa Carpegna Prosciutto è quello di essere riuscita a fare innamorare nuovamente i tifosi, che domenica a Verona erano ad occhio circa 150 e questa non è sicuramente una cosa da poco.

Tra gli uomini decisivi invece per portare a casa i due punti c’è stato sicuramente Riccardo Visconti, che a fine partita ai microfoni di Eleven Sports ha detto: «L’essere riusciti a rimanere uniti nel momento in cui Verona ci ha messo in difficoltà nel secondo quarto segnando tanti grandi canestri è stato decisivo, visto che noi siamo stati bravi nel riuscire a contenerli e a prendere fiducia piano piano. Io personalmente conoscevo l’ambiente e so che Verona qui davanti ai suoi tifosi si gasa molto facilmente, quindi è stata una partita durissima contro una formazione tosta e sono contento per la vittoria». In questa vittoria lei è stato decisivo. «Sicuramente sono contento per la mia prova, però penso che in questo momento la cosa importante in vista anche delle final eight sia il fatto di aver ottenuto una vittoria di squadra. I ragazzi in questo inizio di campionato mi stanno aiutando molto e quindi sono contento per la mia prova ma soprattutto per la squadra». Nel frattempo cresce l’attesa per la sfida casalinga in programma lunedì 26 dicembre contro la Virtus Segafredo Bologna, che attualmente occupa la prima posizione in classifica in solitaria.

Biglietti esauriti

A tal proposito nella mattinata di ieri la società ha emesso il seguente comunicato: «La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro comunica che i biglietti per il match valido per la dodicesima giornata sono momentaneamente esauriti. La società è in attesa di ricevere disposizioni per l’apertura del settore Gradinata, la cui disponibilità sarà resa nota quanto prima». I prossimi avversari della Carpegna Prosciutto prima della sfida contro i biancorossi, saranno attesi questa settimana dal match di Eurolega in Spagna contro il Baskonia in programma giovedì alle 20.30. Bologna attualmente ha perso solo una partita in casa contro Scafati, mentre in trasferta non ha mai perso e probabilmente una delle motivazioni per la Carpegna Prosciutto potrebbe essere proprio questa, senza dimenticare che la sfida in programma a Santo Stefano per tutti i tifosi della Carpegna Prosciutto ha sempre un sapore particolare, vista la lunga tradizione cestistica da parte delle due società.