VERONA - La Carpegna Prosciutto conquista la settima vittoria di stagione confermando il quinto posto in classifica, grazie ad un ottima partita di Riccardo Visconti che nei momenti difficili della gara con alcuni importanti canestri permette alla sua squadra di non affondare prima che i tiri liberi finali di Charalmpopoulos e Cheatham permettono alla loro squadra di conquistare altri due punti fondamentali. Si parte con una brutta notizia per la Carpegna Prosciutto che deve rinunciare a capitan Carlos Delfino a causa di un attacco influenzale.

Durante il riscaldamento pre-partita arrivano oltre 100 tifosi da Pesaro. Venendo invece al campo la Tezenis parte subito con le marce alte e con Anderson, Rosselli e Smith si porta subito sul 7 a 0. I ragazzi di coach Repesa però ci sono e con Charalampopoulos, Cheatham e Moretti ritrovano la parità (10-10). Verono però con alcune giocate dei suoi lunghi prova nuovamente ad allungare (17-11), ma la Carpegna Prosciutto rimane prima in scia e poi chiude con un canestro di Abdur-Rahkman avanti i primi 10 di gioco.



Il break



Alla ripresa del gioco i ragazzi di coach Repesa fanno vedere tutto il loro potenziale piazzando un parziale di 17 a 0 a cavallo tra primo e secondo quarto che permette alla propria squadra di volare a più 15 (23-38), grazie ad un positivo Mazzola, a Visconti, Abdur-Rahkman e Totè, ma la Carpegna Prosciutto nei seguenti minuti si blocca permettendo così a Verona di risalire prima la china e poi di andare al riposo lungo avanti, complice un parziale a proprio favore di 25 a 9, complice un Anderson che infila 12 punti nel secondo quarto sui 15 totali messi a segno nel primo tempo. Nel terzo quarto Verona più volte prova a scappare via raggiungendo anche il più 7 (69-62), ma i ragazzi di coach Repesa impattano (69-69). Nell’ultimo quarto sono ancora i padroni di casa avanti (81-75), ma la Carpegna Prosciutto ha il grande merito di non mollare mai e alla fine conquista una vittoria che vale oro anche in chiave qualificazione final eight di coppa Italia.