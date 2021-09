La Vuelle a Sassari lotta alla grande e si arrende solo all'ultimo tiro

SASSARI - Sconfitta a testa altissima per la Carpegna Prosciutto Pesaro all'esordio in campionato a Sassari. Pur avendo giocato in soli nove uomini (Pacheco ha giocato qualche minuto anche se destinato al taglio) i pesaresi sono stati sconfitti per 75-73 da una delle big del campionato, a cui hanno tenuto testa per l'intero incontro. A decidere la sfida sono stati due tiri liberi di Stefano Gentile. Nella Vuelle ottime prove di Sanford e Jones, a lungo limitato dai falli. La prossima settimana a Pesaro dovrebbe arrivare Larson, il nuovo playmaker.

