Vuelle, il calore della Vitrifrigo Arena non basta: a Pesaro passa la Reyer Venezia

PESARO - Non basta il calore del pubblico pesarese per trascinare la Carpegna Prosciutto alla prima vittoria in campionato. Alla Vitrifrigo Arena passa l'Umana Reyer Venezia (64-76) che, di fatto, ha sempre condotto la partita lasciando solo il quarto parziale in mano ai biancorossi. A nulla è servito un avvio super dei biancorossi (8-0), il primo quarto è andato ai lagunari grazie al duo Tessitori-Tucker.

La partita

Nel secondo parziale Venezia spinge subito forte (6-0), poi trova la doppia cifra nell'allungo (19-29). Stessa scena nel terzo quarto e nell'ultima frazione con la Vuelle, mai consistente, capace solo di ricucire la distanza ma più che altro per rendere meno pesante, sul piano contabile, la sconfitta.