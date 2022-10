Basket, Vuelle: le nuove maglie sono un inno a Pesaro capitale della cultura 2024

PESARO- Sono state presentate oggi – 6 ottobre – al VL Point ProdiSport di Pesaro le nuove maglie della Carpegna Prosciutto nelle versioni bianca e gialla. La casacca rossa è stata utlizzata già domenica scorsa nel match andato in scena a Trieste.

L'omaggio a Pesaro

Alla presenza del presidente della Carpegna Prosiutto Ario Costa, che ha ringraziato la famiglia Prodi per l'ospitalità, sono stati svelati alcuni dettagli delle canotte griffate Erreà. In primis il logo di Pesaro Capitale della Cultura 2024 così da portare in giro per l'Italia tutta la città testimoniando attaccamento e radici.