Megabox, che peccato: nella prima pesarese Roma recupera e vince al tie-break 15-12

PESARO - Inizia con una sconfitta al tie-break l'avventura della nuova Megabox Volley Vallefoglia in campionato. Le tigri sono state battute 3-2 dopo aver rimesso in pari il match (2-2) e aver accarezzato la vittoria sul 12-10 prima che si spegnesse la luce.Primo set alle ragazza di casa (25-22), poi dobbia reazione dell'Acqua & Sapone Roma Volley Club (20-25, 29-25), ancora Vallefoglia (25-19) e infine l'atto finale a favore della capitoline (12-15) trascinate da Celeste Plak.

LA CRONACA

La Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia cede al tiebreak contro la Roma Volley giocando una partita piena di alti e bassi: peccato per l’ultimo set ceduto dopo averlo condotto anche di quattro lunghezze. Merito alla Roma Volley, che non ha schierato né Jessica Rivero né Giulia Melli, ma grazie alle prodezze di Bici (MVP della partita) e Plak (decisiva nel tiebreak), ha portato a casa questa vittoria. Per la Megabox, comunque, debutto a Pesaro nel palazzetto che porta da quest’anno il suo nome e che per la prima partita della stagione ha offerto un bel colpo d’occhio (oltre ottocento spettatori in un pomeriggio ancora estivo).

Nel primo set parte meglio Roma, più pungente in battuta, subito 6-3 con un attacco di Schwan. Kosheleva ricuce con due punti in fila, nuovo pari a quota 8. Allunga nuovamente Bici (8-10), Degradi riaggancia subito. L’errore di Plak porta avanti la Megabox (12-11), Aleksic strappa un altro punto per il 13-11. Kosheleva allunga a +3 (15-12) e Cuccarini chiama il primo timeout della partita. Roma torna sotto, pareggia con un ace di Rucli, che induce Pistola al primo timeout. Una serie di complicati videocheck aumenta la suspense, Degradi chiude uno scambio tiratissimo portando le compagne avanti 20-18 (altro timeout di Roma). Degradi allunga ancora con un attacco e un muro (22-19), Mingardi tira out una parallela e Roma ritorna a -1 (timeout per Pistola). Plak sfonda il muro (23-22), Mingardi strappa il set-point, Aleksic firma il muro decisivo (25-22).

Nel secondo set riparte bene Roma (6-2), sempre aggressiva in battuta. Pistola ferma subito il gioco, Degradi si prende la squadra sulle spalle, firmando l’ace del 6-7. Un muro su Aleksic riporta le ospiti a +4 (10-6), Schwan trova abilmente l’11-6 e Pistola si gioca il suo secondo timeout per stoppare la fuga delle giallorosse. Un ace di Rucli allunga ancora il margine (14-8), risponde Mingardi che dimezza il distacco (12-15, altro timeout, stavolta per Cuccarini). Due errori in fila delle tigri fanno riscappare via le ospiti, che raggiungono il +6. Kosheleva sigla il 19-23, Cuccarini chiama timeout. Un muro su Kosheleva consegna alle ospiti cinque set-point, chiude Ciarrocchi (25-20)

Nel terzo set si combatte sin dall’inizio a suon di muri (prima Aleksic, poi Rucli). Plak e Bici guadagnano l’8-6 che induce Pistola al primo timeout. Giovannini rileva Kosheleva, Roma resta sempre avanti (Bici mette a terra il diagonale del 12-9). Uno scambio interminabile viene chiuso da Schwan per il 15-11, costringendo Pistola al secondo timeout del set. Giovanni conquista un break e riporta la Megabox sul -3, Mancini trova il -2 a filo rete (14-16).

ma è sempre Schwan a ricacciare indietro le tigri. Due errori di Mingardi (il primo in battuta) fanno scivolare la Megabox 15-19. Due magie in fila di Degradi rimettono in corsa le padrone di casa (18-20, altro timeout di Cuccarini). Bici e Plak conservano il vantaggio, con l’olandese che trova un rocambolesco punto in palleggio per il 23-19. Degradi sbaglia la parallela che dà alle ospiti cinque set-point, l’ace di Bici porta Roma avanti due set a uno (25-19).

Nel quarto set Pistola conferma Giovannini per Kosheleva, un errore di Plak e un ace di Mingardi ridànno sprint alle tigri (5-1, timeout per le giallorosse). Giovannini punge in battuta e Mancini schiaccia il 7-2, un ace della centrale biancoverde ricaccia indietro le ospiti, che spendono un nuovo timeout (10-5). Aleksic allunga a +6, va out Bici (12-5). Ora Roma inizia a sbagliare qualcosa in attacco, Mingardi firma due punti in fila per il 16-8. Rientra Kosheleva, che strappa un punto cruciale. Tre muri in fila in una stessa azione (l’ultimo, decisivo, di Kosheleva) e un errore di Correa siglano il 20-11. Un ace di Kosheleva riporta a +9 la Megabox (22-13), Roma non molla, torna a -4 (23-19, muro su Mingardi, timeout per Pistola). Degradi trova di forza il 24-19, Bici tira out il 25-19.

Il tie-break

Al tie-break nella Megabox parte ancora in sestetto Giovannini, che firma quattro dei cinque punti iniziali (5-1). Due errori in fila di Aleksic ed uno di Correa fissano il punteggio sul 7-4, Mingardi manda la Megabox al cambio di campo avanti di tre lunghezze. Giovannini punisce una ricezione lunga (10-6), Bici non molla e riporta a -2 le giallorosse, con Pistola che chiama a sè le sue atlete. Roma arriva a -1 (10-11) al termine di un altro scambio estenuante, entra Kosheleva per Giovannini ma Plak pareggia a 11. Il finale è testa a testa, Mingardi sbaglia la parallela e Roma mette per la prima volta la testa avanti (13-12), Plak vince un altro duello a rete e guadagna due match-point: la chiude lei 15-12.

Così la MVP tra le tigri, la sorprendente Gaia Giovannini, brava ad uscire dalla panchina e a sostituire Kosheleva: “Dobbiamo ancora prendere il ritmo del gioco, questa era la prima volta che giocavamo assieme e quindi i tanti alti e bassi che abbiamo visto sono anche comprensibili, anche di fronte a così tanta gente. Quello che ci è mancato è stato non riuscire a mettere le palle decisive a terra, perché per il resto credo che abbiamo fatto tutte il nostro, siamo una squadra bene assortita e ci completiamo a vicenda. Possiamo fare meglio di così, questo è sicuro”.



MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA 2-3 (25-22, 20-25, 19-25, 25-19, 12-15)

MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Mancini 5, Dijkema 3, Degradi 20, Aleksic 9, Mingardi 21, Kosheleva 13; Panetoni (L), Giovannini 8, Provaroni. Grosse Scharmann. Non entrate: Passaro, Cecconello, Gardini, Borelli. All. Pistola.

ROMA VOLEY CLUB: Schwann 12, Ciarrocchi 5, Bici 22, Plak 21, Rucli 8, Bechis 3; Ferrara (L), Valoppi, Correa 3, Muzi. Non entrate: Rivero, Melli. All. Cuccarini.

ARBITRI: Brancati e Saltalippi.

NOTE – Spettatori: 824. Durata set: 34′, 34′, 34′; 32, 25’. Tot: 159′.