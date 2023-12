«Un evento della città e per la città». Così la Vis, sul proprio sito web, annunciando la grande festa biancorossa che si terrà stasera all’hotel Baia Flaminia per celebrare i 125 anni dalla fondazione del club. Ci saranno la prima squadra e lo staff di mister Banchieri, i dirigenti e i tifosi. Siccome, come hanno spiegato in presentazione il direttore marketing Guerrino Amadori, il responsabile rapporti società con il territorio Stefano Falghera e il segretario del settore giovanile Christian Romagnoli, «la festa è di tutti i pesaresi», saranno presenti anche le altre società sportive cittadine, le squadre affiliate e membri dell’amministrazione. Non mancheranno momenti di commozione, dal momento che sono state invitate anche alcune vecchie glorie della Vis Pesaro «che ci faranno fare un tuffo nel passato». La serata avrà inizio intorno alle 19.30. La prima squadra della Vis arriverà in pullman e sarà accolta calorosamente dai nostri tifosi. All’interno della sala cerimonie uno spazio alla stampa per realizzare le interviste, previsto anche un corner dedicato al merchandising e all’esposizione di maglie, cimeli e oggetti originali legati alla storia biancorossa. Ci saranno, inoltre, tante imperdibili sorprese e un video emozionante che ripercorrerà alcuni dei momenti più belli della storia di una storia infinita.