Un freno alla violenza stradale, aperte le iscrizioni 2024 alla Fondazione Michele Scarponi: l'anno scorso erano state 420

FILOTTRANO – Anche quest’anno è possibile iscriversi alla Fondazione Michele Scarponi e diventare partecipante ordinario per sostenere la sicurezza stradale e la mobilità sostenibile in Italia.

Per procedere ad una nuova iscrizione per l’anno 2024, basta compilare il modulo di iscrizione, disponibile nella versione online sul sito web della Fondazione e versare la quota di 30 euro.

Il modulo per iscriversi si può anche scaricare o richiederlo alla segreteria (iscriviti@fondazionemichelescarponi.com - 329 7180889) per riceverlo via e-mail o WhatsApp, così da poterlo compilare e rinviare sempre per e-mail o WhatsApp. Chi è già partecipante, e vuole rinnovare l’iscrizione per la presente annualità, deve compilare solo alcuni dati del modulo online (a questo link) e versare la quota di 30 euro. In ogni caso, a fine procedimento di iscrizione, sia i nuovi iscritti che i rinnovi saranno ricontattati dalla Fondazione. Il versamento della quota è possibile farlo tramite bonifico bancario, postale, paypal o contanti.

La violenza stradale

«Sono 1,35 milioni le persone che ogni anno, nel mondo, muoiono a causa di violenza stradale (circa 3.700 ogni giorno); 50 milioni circa le persone che rimangono ferite o invalide; più di un quarto delle vittime e dei feriti sono pedoni e ciclisti.

La violenza stradale è la principale causa di morte per bambini e giovani tra i 5 e i 29 anni. Questi sono i dati dell’OMS, l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Il lavoro che come Fondazione Michele Scarponi svolgiamo ogni giorno, da oltre 5 anni, mira ad attenuare (e fermare!) la conta dei morti e dei feriti sulle nostre strade, portando avanti i valori di Michele, il suo piede a terra così significativo, e diffondendo una nuova cultura della mobilità nelle scuole, in ambito sportivo e nel dibattito pubblico. Possiamo fare tutto ciò solo grazie alle persone che, come noi, credono che la strada sia davvero di tutti, a partire dal più fragile e che si uniscono a noi, diventando partecipanti della Fondazione. Lo scorso anno sono stati 420 gli iscritti, quest’anno vogliamo essere ancora più numerosi. Per noi, avere tante persone che ci dimostrano la loro vicinanza diventando partecipanti, è un segnale molto importante, ci fa sentire di essere un gruppo meraviglioso e ci da la forza di lavorare ogni giorno per una strada di pace.” Queste le parole di Marco Scarponi, segretario generale della Fondazione».

Tutte le informazioni per iscriversi alla Fondazione Michele Scarponi sono disponibili contattando il numero 329 7180889 e l’e-mail iscriviti@fondazionemichelescarponi.com.