(Adnkronos) - La Fondazione lancia sul web e sui social la nuova campagna con sms solidale #EroiOgniGiorno, con la voce narrante dell'attore. Basta chiamare o inviare un sms al numero 45514 o visitare il sito eroiognigiorno.it per sostenere le piccole grandi conquiste di tanti bambini che non vedono e non sentono