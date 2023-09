Calcio, territorio e tradizione: le "Torrette" di una volta si ritrovano e festeggiano 55 anni dalla storica fondazione

ANCONA - Correva l'anno 1968 quando alcuni amici si misero insieme e decisero di fondare l'allora US Torrette. In questi giorni si sono ritrovati per festeggiare con tanto di torta i 55 anni dalla fondazione della storica e popolare società calcistica. Un club che allora partì dalla terza categorisa e che in pochi anni raggiunse la Promozione sotto la guida del presidente Mancinelli.

Le glorie passate da Torrette

Ma tanti i calciatori e dirigenti nella storia dell'US Torrette fra i quali il compianto Giampaolo 2 "Palì" Giampaoli e Luciano Venturini, giocatori come Giuseppe Giacconi, Stelvio Zuccaro, Saurino Serrani e altri.

La società è stata per anni punto di aggregazione della gente di zona, atleti e tifosi si ritrovavano al bar di "Totti". Per festeggiare un pezzo di storia sportiva e non di Ancona e di Torrette si sono ritrovati alcuni dei protagonisti della fondazione e della storia del club: Emilio Brunella, Vinicio Mosca, Sergio Salati, Stefano Belardinelli, Francesco Violini, Giuseppe freddo, Roldano Brutti, Bruno Ulisse, Igino Pennacchioni, Gilberto mancini, Angelo Rossini e Luciano Venturini.