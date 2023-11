Termoli sconfitto 3-1, per la Samb prove tecniche di fuga

SAN BENEDETTO Terza vittoria consecutiva per la Samb. Obiettivo centrato per la squadra rossoblù che ha superato il Termoli e allungato il passo in vetta alla classifica distaccando di quattro lunghezze il Fossombrone. La squadra rossoblu ha costruito la vittoria di ieri grazie ad un ottimo secondo tempo dove ha fatto prevalere la maggiore qualità tecnica. È tornato al gol Alessandro che così può mettere alle spalle il momento delicato che stava attraversando.



Le scelte



Il tecnico Maurizio Lauro deve fare a meno degli infortunati Paolini e Martiniello, ma conferma lo stesso modulo (4-3-3) ed undici della vittoriosa trasferta di Monterotondo di sabato scorso.

La prima emozione della partita arriva al 10’ e a procurarla è Esposito che, appena dentro l’area rossoblù, conclude di destro spedendo il pallone sopra la traversa. La Samb ha il comando delle operazioni, ma non riesce ad incidere. Il Termoli cerca di sorprendere la squadra di Lauro con un corner battuto da Grossi al 20’ e sul quale Sicignano colpisce di testa la sfera che viene bloccata da Coco. Insiste la squadra molisana e al 25’ Corcione, con un insidioso rasoterra di sinistro, costringe Coco ad una respinta in tuffo. Passa un minuto e finalmente si vede la prima azione pericolosa della Samb con un tiro-cross di Zoboletti sul quale Tomassini viene anticipato per la deviazione vincente dal provvidenziale intervento di Sicignano. La Samb insiste al 43’ con Barberini che, liberato da Alessandro, conclude sopra la traversa da posizione favorevole.

Foto Vene Emidio



La ripresa



Nella ripresa la Samb si porta subito in avanti e al 3’ passa in vantaggio.



Samb - Termoli 3-1

Servito da Cardoni, è Alessandro, spostato come centravanti dopo la sostituzione di Tomassini con Battista, a superare Lombardo con un preciso diagonale di destro. Ancora Samb pericolosa al 7’ ed è sempre Alessandro a non sfruttare al meglio un cross al bacio di Battista sul quale spedisce di testa il pallone vicino al palo. Al 31’ la Samb raddoppia. Battista viene atterrato in area avversaria da Garzia. Per l’arbitro è rigore con relativa espulsione del difensore molisano. Dal dischetto Arrigoni non perdona e trafigge Lombardo. La Samb non è sazia e al 46’ arriva il tris con un gol di Chiatante che, servito da Zoboletti, supera Lombardo con un tiro di destro. Al 48’ il Termoli dimezza lo svantaggio grazie ad un rigore siglato da Vitiello e concesso per un fallo di Sirri sulla stessa punta molisana. La Samb festeggia ugualmente la vittoria.

SAMB (4-3-3): Coco 6,5; Zoboletti 7, Sbardella 6,5, Sirri 6,5, Pagliari 6,5; Barberini 6,5, Arrigoni 7, Scimia 6,5 (45’ st Evangelisti sv); Cardoni 6,5 (27’ st Chiatante 6,5), Tomassini 6 (1’ st Battista 7,5), Alessandro 7 (42’ st Romairone sv). All.: Lauro 7.

TERMOLI (4-3-3): Lombardo 6; Garzia 5, Hutsol 6, Sicignano 5,5, Barchi 6; Corcione 5,5 (9’ st Hernandez 6), Grossi 6, Rinella 5,5 (20’ st Maiorino 6); Gabrielli 6 (34’ s Rodriguez sv), Bentos 5 (27’ st Vitiello 6), Esposito 6. All.: Spagnuolo 6.

ARBITRO: Vailati di Crema 7

RETI: 3’ st Alessandro, 31’ st Arrigoni su rig., 46’ st Chiatante, 48’ st Vitiello su rig.

NOTE al 31’ st espulso Garzia per fallo su chiara occasione da gol. Ammonito: Sirri. Spettatori circa 5.800.