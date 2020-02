Ecco "l'ultima" Yamaha di Valentino Rossi: «Se non sono competitivo smetto»

SEPANG - Eccola, l'ultima Yamaha di Valentino Rossi: è stata appena presentata a Sepang. L'ultima perchè la casa dei tre diapason ha prolungato il contratto di Vinales e contemporaneamente annunciato Quartararo nella squadra ufficiale 2021. Valentino non critica la scelta ma poi spiega: «Se non sono competitivo, smetto»

«È una cosa abbastanza logica quella che ha fatto la Yamaha - ha spiegato il campione di Tavullia - i risultati fanno la differenza e la Yamaha ha dovuto prendere una decisione, ma non mi ha mancato di rispetto. Mi hanno detto: ti supportiamo con la terza moto ufficiale, discorso diverso se mi avessero detto "ti lasciamo a piedi". Sono padrone del mio destino e se sarò veloce avrò la possibilità di guidare ancora nel 2021». «Se vorrei avere come compagno di squadra in Petronas mio fratello Luca Marini o Lorenzo? Preferirei Morbidelli. Si parla molto di Jorge, sarebbe bellissimo rifare il team con lui, ma anche Franco che è giovane e forte ed è stato oscurato dalle performance di Quartararo. Quel poso lì al momento quello che se lo merita di più è Franco», ha aggiunto Rossi.

«Cosa avrebbe fatto la Yamaha se gli avessi detto continuo nel 2021, 2022? Dovere chiederlo a loro. Non ho pensato me la rischio, per me venire alle gare è uno stress altissimo. L'unica cosa che mi dà gusto è guidare la moto. Sarebbe bello anche andare molto forte e smettere, vedremo come mi sento, se avrò la possibilità di essere competitivo vorrei rimanere, se invece vado piano sarà meglio smettere», ha aggiunto Rossi.

