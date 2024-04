Tamberi, è già storia: Gimbo sarà il portabandiera azzurro alle Olimpiadi di Parigi 2024

ANCONA Un altro pezzo di storia azzurra e marchigiana. Gianmarco Tamberi sarà il portabandiera dell'Italia alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024 che inizieranno venerdì 26 luglio e termineranno domenica 11 agosto. La nomina ufficiale è arrivata questa mattina (22 aprile) direttamente dal presidente del Coni Giovanni Malagò al termine della Giunta che si è tenuta a Roma. Gimbo, che in questi giorni si allenerà in Turchia per preparare sia l'appuntamento olimpico che gli Europei, si conferma così tra le punte di diamante della Nazionale (è già capitano dell'atletica nonchè testimonial di Armani) apprestandosi a rappresentarla nella massima competizione intercontinentale. Dopo Londra 2012, l'amarezza di Rio 2016 (dove fu costretto ad abdicare per il grave infortunio), l'oro nel salto in alto a Tokyo 2020 - un anno dopo causa Covid - insieme a Mutaz Barshim, arriva un'altra pagina da aggiungere all'album, indelebile, dei ricordi. Superata la "concorrenza" di atleti di prim'ordine come Gregorio Paltrinieri, Vanessa Ferrari e Marcell Jacobs. Era invece tramontata, già nei giorni scorsi, l'ipotesi Jannik Sinner. Con lui ci sarà Arianna Errigo, pluricampionessa della scherma.

LEGGI ANCHE: Super Gimbo Tamberi alla conquista di Parigi: 8 curiosità sul capitano azzurro

Ancora le Marche

Nato a Civitanova ma cresciuto da sempre nella sua Ancona (in particolare nel borgo medievale di Offagna) ha riportato il tricolore in mani marchigiane.

Era già successo, infatti, a Valentina Vezzali a Londra 2012 quando fu portabandiera dopo una carriera passata a raccogliere medaglie nella scherma. Così parlava Gimbo qualche mese fa di questa possibilità: «È un sogno enorme. Ho fatto quel che potevo per realizzarlo, ora non dipende da me. Accetterò ogni scelta. Ho massima fiducia in chi ne sarà il responsabile, Giovanni Malagò. Mi ha sempre messo nelle condizioni migliori: gli sono grato a prescindere»

La scelta

È la seconda volta nella storia delle Olimpiadi Estive che l’Italia Team opta per due portabandiera, recependo le indicazioni del CIO promotore della parità di genere tra gli atleti: era già successo infatti a Tokyo 2020 con Jessica Rossi (tiro a volo) ed Elia Viviani (ciclismo).