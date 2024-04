Super Gimbo Tamberi alla conquista di Parigi: 8 curiosità sul capitano azzurro

L'anno era il 2016, bello quanto doloroso. Quello dei record e dell'infortunio, dalla gioia e dell'incubo nel giro di pochi minuti, con la mancata partecipazione all'Olimpiade brasiliana. Dove non osano le aquile: 2.38 (2016, indoor) e 2.39 (sempre 2016) e, poi il crack alla caviglia. Uno choc da cui molti non si sarebbero più rialzati. Molti ma non lui, lui no. Questo è il passato, infatti, perché il presente e il futuro di Gianmarco Tamberi, nato a Civitanova il primo giugno 1992 ma è cresciuto a Offagna, in provincia di Ancona, è un costante ricalcolo percorso di successi ed emozioni. E la foto del suo profilo instagram (774mila followers) con il fumetto di lui che si arrampica sulla Torre Eiffell mette già in guardia tutti. Super Gimbo è campione di tutto nel salto in alto (8 medaglie d'oro, 1 d'argento e 2 di bronzo a a livello internazionale con il gradino più alto del podio alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021), è il capitano della Nazionale di atletica leggera e rappresentante delle Fiamme Oro. Testimonial per Armani (volto e corpo della campagna primavera estate 2024) e testimonial social per la regione Marche. Ma le curiosità da sapere su Gimbo Tamberi sono ancora tante: eccole.