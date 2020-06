Tamberi è tornato: 2,25 a Formia con dedica ad Alex Zanardi

FORMIA - Gianmarco Tamberi è tornato. A 112 giorni dall'ultima apparizione agonistica, che gli aveva fruttato un eccellente 2,31 indoor, il campione europeo indoor di salto in alto è sceso in pedana a Formia per una gara test, la prima del post pandemia. Gimbo si è comportato molto bene, saltando tutte le misure provate al primo tentativo fino ai 2,25, per poi fallire i tre salti a 2,30, l'ultimo di pochissimo. Un risultato eccellente se si considera che si trattava di una gara senza avversari di livello, quindi solo di una serie di suoi salti, inoltre senza pubblico, e dopo 4 mesi di stop agonistico. Tamberi ha sottolineato a più riprese la dedica ad Alex Zanardi, di cui è amico. «Ho pensato continuamente a lui». ha detto il campione anconetano, che adesso tornerà in pedana giovedì 25 nella sua città per un signolare esperiemto, una gara con avversari del suo livello, che salteranno ognuno nella sua città, tutti collegati via internet.

