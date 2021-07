Svizzera-Spagna, diretta alle 18. Probabili formazioni: Morata guida le Furie Rosse contro Seferovic ed Embolo

Stasera alle ore 18.00 prende il via la prima giornata di quarti di finale ad Euro 2020, che verrà battezzata dall'incontro tra Svizzera e Spagna alla Gazprom Aren di San Pietroburgo. Entrambe le squadre arrivano al match con 120' sulle gambe, con i supplementari che sono stati raggiunti in maniera sostanzialmente speculare: gli elvetici hanno recuperato lo svantaggio dal 3 a 1 contro la Francia, riacciuffata in extremis al 90' con le reti di Seferovic prima e e Gavranovic poi; le Furie Rosse, al contrario, il vantaggio di 3 reti a 1 lo hanno sciupato, vedendosi recuperare dalla Croazia, sempre nei minuti finali a causa delle reti di Orsic e Pasalic. Se però la Svizzera ha avuto bisogno addirittura dei calci di rigore, la Spagna è riuscita nei 30' extra a chiudere la sfida, grazie a Morata e Oyarzabal. L'ultimo scontro tra le due nazionali risale al novembre del 2020 in Nations League, quando finì 1 a 1 con la rete del temporaneo vantaggio di Freuler, pareggiata all'ultimo minuto da quella di Gerard Moreno. La partita sarà diretta dal fischietto inglese Michael Oliver.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SVIZZERA (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Zakaria, Zuber; Shaqiri; Embolo, Seferovic

A disp.: Mvogo, Kobel, Mbabu, Benito, Schär, Lotomba, Vargas, Sow, Fassnacht, E. Fernandes, Mehmedi, Gavranovic. Ct: Vladimir Petkovic

SPAGNA (4-3-3): Simon; Azpilicueta, Garcia, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata, Sarabia

A disp.: De Gea, Robert Sanchez, Diego Llorente, Pau Torres, Gayà, Marcos Llorente, Thiago Alcantara, Rodri, Fabian Ruiz, Dani Olmo, Gerard Moreno, Oyarzabal. Ct: Luis Enrique

Dove vederla in Tv

Il primo quarto di finale a tabellone sarà visibile sia in chiaro, sul canale Rai Uno con streaming su Rai Play, sia sui canali satellitari Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251.

