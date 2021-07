Donnarumma, perché non ha esultato? «Non avevo capito che avevamo vinto»

Il mistero di Donnarumma è stato svelato. Il portiere degli Azzurri confessa che non aveva capito di aver vinto la sfida finale con l'Inghilterra. «Sinceramente non avevo capito», confessa il giocatore che è stato premiato come miglior uomo di Euro 2020.

Ai microfoni di Sky Sport uno dei protagonisti della vittoria racconta come sono andate le cose negli ultimi minuti dei calci di rigore del match. «Con il rigore di Jorginho pensavo di aver vinto ero già a terra. Poi ho parato l'ultimo rigore, ma non ho capito che avevamo vinto. Mi hanno travolto i miei compagni e da lì non c'ho capito più niente», ha spiegato Gianluigi Donnarumma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA