​Bonucci e Chiellini, ancora sfottò agli inglesi: «Continuiamo a mangiare pasta». E spunta il «like» del ct Mancini

Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, ancora raggianti per il trionfo europeo dell'Italia, festeggiano con un nuovo sfottò agli inglesi. «Noi continuiamo a mangiare pastasciutta, e voi?»: lo scrive su Instagram Bonucci commentando una foto che lo ritrae in vacanza con il compagno, alla Juventus e in Nazionale, Chiellini. E poi, in coda al post, spunta anche il like del ct della Nazionale, Roberto Mancini.

Bonucci, Chiellini e la pastasciutta

Il riferimento del difensore è ai festeggiamenti sul campo di Wembley, dopo la vittoria degli Europei contro l'Inghilterra. «Mangiate ancora pastasciutta, ne dovete mangiare ancora. Ancora pastasciutta!», aveva affermato Bonucci, che rilancia quello che potrebbe diventare il tormentone dell'estate.

