Europei 2024, i sorteggi in diretta: l'Italia in quarta fascia. TUTTI I GIRONI

Sorteggio Europei 2024, ci siamo: dopo le 18 saranno sorteggiati tutti i gironi eliminatori, compreso quello dell'Italia di Luciano Spalletti, che dopo un po' di timore è riuscita a qualificarsi per la fase finale della manifestazione che ci vedrà campioni in carica dopo il trionfo dell'estate 2021.

La diretta del sorteggio, in programma alla Elbphilharmonie di Amburgo, si può seguire in diretta su Rai 2, a cura di Rai Sport, con il commento di Stefano Bizzotto, Alberto Rimedio, Lele Adani e Antonio Di Gennaro, e le interviste di Alessandro Antinelli.

Tutti i gironi di Euro 2024

GIRONE A Germania - Ungheria - Scozia

GIRONE B Spagna - Albania - Croazia

GIRONE C Inghilterra - Danimarca -Slovenia

GIRONE D Francia - Austria

GIRONE E Belgio - Romania

GIRONE F Portogallo - Turchia

L'Italia rischia girone di ferro

L'Italia rischia un girone di ferro: il cammino accidentato che ha portato gli Azzurri a staccare il biglietto per Euro 2024 - secondo posto alle spalle dell'Inghilterra e appena 14 punti - si è trasformato nella posizione più scomoda dell'urna di Amburgo, dalla quale verranno estratte le palline con i nomi delle Nazionali che verranno divise in sei gruppi da quattro squadre ciascuno che giocheranno la prima fase, dopo la quale accederanno ottavi le prime due di ogni girone e le quattro migliori terze.

Le squadre qualificate

Si sono già qualificate 21 nazionali alla rassegna continentale, mentre le restanti tre verranno fuori dai playoff in programma il prossimo marzo, per i quali sono in lizza ancora dodici squadre: Galles, Finlandia, Polonia ed Estonia nella poule A, Bosnia, Ucraina, Israele, Islanda nella B e Georgia, Lussemburgo, Grecia e Kazakistan nella poule C.

La Germania, paese organizzatore, è già la testa di serie del gruppo A mentre lo spauracchio di Spalletti resta un possibile girone di ferro, visto che tra prima e seconda fascia gravitano nazionali come Francia, Spagna, Belgio, Turchia, Danimarca e Olanda, oltre alla stessa Germania.