Sharapova, il messaggio di Sinner: «Quando avrai voglia di ballare, sai dove sono...» /Video

Si sono allenati insieme per qualche mese. Lui con l'ambizione ci crescere sempre di più, lei con la speranza di ritrovarsi. Ma se per Jannik Sinner il percorso di crescita è più che mai nel vivo, per Maria Sharapova il sogno di tornare al top è rimasto tale. E ieri è sfociato nell'addio al tennis. Un gesto che non ha lasciato indifferente il giovane tennista azzurro che oggi ha voluto rivolgere alla sua compagna di allenamento un messaggio tenero e divertente su Instagram.



«Non ti conosco da molto tempo, ma ti conosco abbastanza per sapere che non sei soltanto una grande campionessa, dalla quale ho imparato molto, ma soprattutto una grande persona - ha scritto Sinner - Grazie per tutti i ricordi e buona fortuna per i tuoi prossimi impegni. Sarò sempre qui se ti viene voglia di un boogie natalizio… danza verso il ritiro campionessa!». La foto è parte di un video postato su social qualche giorno prima dello scorso Natale in cui i due ballavano insieme, con tanto di corna da renne, sulle note di “Rockin' around the Christmas tree”, che ovviamente era diventato subito virale.



Ultimo aggiornamento: 13:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA