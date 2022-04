Due derby per una domenica bollente. E anche un esame per il Fano

ANCONA - Un derby per la Recanatese per compiere un altro passo verso la serie C, un derby per Tolentino e Castelfidardo per cercare di migliorare la propria classifica. Ma non ci sono solo i derby perchè sono importanti anche gli esami che attendono le altre squadre marchigiane in una classifica ancora difficile da leggere a causa delle tante partite da recuperare.

COSI' OGGI (ore 15)

Fiuggi - Castelnuovo Vomano

Alto Casertano - Vastogirardi

Montegiorgio - Vastese

Pineto - Fano

Recanatese - Porto d'Ascoli

Notaresco - Chieti

Samb - Matese

Tolentino - Castelfidardo

Trastevere - Nereto

CLASSIFICA:

Recanatese 54, Trastevere 48, Tolentino 47, Fiuggi 44, Notaresco 43, Vastese 41, Chieti, Pineto, Porto d'Ascoli 39, Samb, Matese 36, Castelnuovo Vomano 35, Fano 34, Vastogirardi, MOntegiorgio 33, Castelfidardo 31, Nereto 12, Alto Casertano 7,

Vastogirardi 4 partite in meno, Pineto due partite in meno, Recanatese, Porto d'Ascoli, Samb, Montegiorgio una partita in meno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA