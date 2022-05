Fano e Montegiorgio, vittorie che pesano. Exploit del Castelfidardo a Recanati (3-2)

ANCONA - Esulta la Recanatese che ha già conquistato la promozione in serie C, mercoledì importante per le altre squadre tra lotta playoff e playout con i punti che pesano ed anche parecchio.

Alto Casertano - Matese 1-2 Galesio rig. al 39', Mancino al 74' , Calemme al 100'

Pineto - Chieti 1-1 Fabrizi al 40' , Romano rig. al 59'

Fiuggi - Fano 0-3 Tortori al 29', Autogol Montesi al 50', Serges all'80'

Montegiorgio-Notaresco 2-1 Maio al 2', Albanesi al 31' , Albanesi al 79'

Nereto - Vastogirardi 1-3 Falzetta al 17', Irace al 36', Ruggieri al 65', Guida al 76'

Porto d'Ascolo-Castelnuovo 1-1 Spagna al 37' , Coly al 91'

Recanatese-Castelfidardo 2-3 Giampaolo al 6', Sbaffo al 31', Perkovic al 40', Bracciatelli al 62', Cardinali 88'

Trastevere - Vastese 1-2 Crescenzo al 51', Ficara al 63', Di Filippo al 68'

Tolentino - Samb (ore 18) 0-0

CLASSIFICA

Recanatese 67, Trastevere 57, Tolentino 55, Fiuggi 50, Vastese, Pineto 49, Samb, Porto d'Ascoli 48 , Chieti 47, Matese 45, Vastogirardi, Fano 44, Castelnuovo Vomano, Notaresco, Montegiorgio 43, Castelfidardo 37, Nereto 12, Alto Casertano 7.

Tolentino e Samb una partita in meno

Ultimo aggiornamento: 18:05

