Herrera concede il bis poi gol di Manè, Fano avanti 3-1. Ancora sullo 0-0 il Castelfidardo

ANCONA - Aspettando domani con la Recanatese che conta solo le ore e i minuti che mancano alla festa per la conquista della serie C, oggi 4 anticipi del campionato di serie D con tutti i riflettori puntati sulla zona salvezza. Senza alternative il Fano che davanti al pubblico amico deve centrare il pieno contro il Nereto, fondamentale anche la sfida del Castelfidardo che ospita il Trastevere, la terza partita mette di fronte invece Notaresco e Pineto quindi sempre in Abruzzo il confronto tra Chieti e Alto Casertano.

Fano - Nereto 3-1 Herrera al 1', Boito al 51' pt, Herrera al 6' st, Manè all'11' st.

Notaresco - Pineto 0-1 Minincleri al 19'

Castelfidardo-Trastevere 0-0

Chieti - Alto Casertano (ore 18)

Ultimo aggiornamento: 17:19

