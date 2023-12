Attenta Fermana, quello di Lucca ad inizio dicembre è già un esame

1 Minuto di Lettura

Domenica 10 Dicembre 2023, 08:42 - Ultimo aggiornamento: 09:13 Condividi Copia link





Email

WhatsApp

LUCCA - Se non è ultima spiaggia per la Fermana poco ci manca: 8 punti in 16 partite è un bottino decisamente misero, servono punti, servono vittorie anche se ribaltare l'inerzia e provare a centrare il colpo al Porto Elisa è discorso assai complicato: già, perchè la Lucchese di punti ne ha 20 ed è proprio al limite della zona playoff. Vero che non siamo neanche a metà campionato ma i punti cominciano a pesare. E questo lo sanno sia i toscani che i ragazzi di Protti. Dunque una sola parola: provarci. Anzi due: riuscirci.