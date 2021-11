L'Ascoli affronta il Vicenza al Del Duca dove non vince da quasi tre mesi

ASCOLI - L'Ascoli affronta allo stadio del Duca (ore 14) il Vicenza, penultimo in classifica con nove sconfitte su undici partite e ha la ghiotta occasione di tornare a vincere in casa dopo quasi tre mesi di digiuno di vittorie. Mister Sottil non avrà a disposizione Buchel (squalificato), Felicioli e Splendhoffer ma può contare su capitan Dionisi, in splendida forma, attuale capocannoniere della B seppure in condominio. Queste le probabili formazioni che scenderanno in campo.

Ascoli - Leali, Salvi, Botteghin, Avlonitis, D'Orazio, Maistro, Saric, Caligara, Sabiri, Dionisi, Iliev.

Vicenza - Grandi, Ierardi, Pasini, Padella, Bruscagin, Pontisso, Taugourdeau, Ranocchia, Calderoni, Diaw, Dalmonte.

Arbitra Paterna di Teramo

