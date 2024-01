I marchigiani trascinano l'Italia della scherma a Parigi: Tommaso Marini oro, Elena Tangherlini in finale

PARIGI - Ottime notizie per la scherma marchigiana da Parigi, dove è in corso la prima prova del 2024 di Coppa del Mondo: Tommaso Marini, che era reientrato con un buon 5° posto in Giappone dopo l'intervento alla spalla, ha vinto nella finale tutta italiana con Foconi (15-12). Elena Tangherlini, invece, è in fianle contro la cinese Qingyuan Chen.

Tommaso Marini è passato attraverso un tabellone dominato dall'Italia, ed è stato capace di di domare Filippo Macchi 15-9. In finale ha incorciato il fioretto con Alessio Foconi (che aveva domato Giullame Binachi 15-6). Semifinale tutta italiana anche per la 26enne jesina Elena Tangherlini che ha battuta sul filo di lana, 15-14, Martina Favaretto ed ora .