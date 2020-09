Sassuolo-Cagliari, dalle 18.00 La Diretta le formazioni ufficiali

Ultimo aggiornamento: 17:16

Alle 18.00 e con mille tifosi sugli spalti Sassuolo e Cagliari inizieranno la loro avventura in campionato.De Zerbi potrà contare su Berardi e Locatelli, ma non su Magnanelli e Boga. Di Francesco alla prima sulla panchina del Cagliari contro la sua ex squadra si affiderà al tridente formato da Nandez, Simeone e Joao Pedro(4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Haraslin; Caputo. All. De Zerbi(4-3-3): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis; Caligara, Marin, Rog; Nandez, Simeone, Joao Pedro. All. Di Francesco