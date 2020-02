Arbitri: Inter-Napoli a Calvarese, Milan-Juve affidata a Valeri

Sarà Gianpaolo Calvarese l'arbitro di Inter-Napoli, semifinale di andata di Coppa Italia in programma domani alle 20.45 a San Siro. Calvarese avrà come assistenti Ranghetti e Longo. Il quarto uomo dell'incontro sarà La Penna. Mariani e Paganessi sono stati designati come Var e Assistente Var. Per quanto riguarda Milan-Juventus, che si giocherà giovedì alle ore 20.45, sempre a San Siro, è stato designato Paolo Valeri. Gli assistenti saranno Bindoni e Fiorito, gli addetti al Var Nasca e Vivenzi. Il quarto uomo infine sarà Chiffi. Ultimo aggiornamento: 12:57





