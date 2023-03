SAN BENEDETTO I tifosi non gradiscono assolutamente l’interessamento di Francesco Angelini nei confronti della Samb. Mercoledì scorso qualcuno aveva fatto veicolare a San Benedetto la notizia che l’imprenditore di Montecarlo con origini picene fosse vicino a chiudere l’affare per l’acquisto del club rossoblù con Roberto Renzi, ma quest’ultimo nel pomeriggio ha subito smentito qualsiasi trattativa con Angelini. L’imprenditore monegasco, che attualmente ha dei problemi da risolvere con la giustizia, era già noto per il suo avvicinamento alla Samb due anni fa, ma il suo interesse per il club rossoblù durò pochissimo. La stessa cosa starebbe avvenendo adesso e l’ambiente sambenedettese ha subito bocciato le sue intenzioni. In fondo la tifoseria è stufa di questi personaggi che, tra l’altro, si nascondono dietro fantomatici fondi internazionali. È bene, quindi, che stiano ben lontani dalla Samb. Un mancato gradimento che è stato espresso dai tifosi anche nei confronti, nei giorni scorsi, della Quanton Commodities Ltd dell’imprenditore romano Valerio Antonini, e del commercialista di Cesena, Luca Mancini che aveva mostrato un interessamento per la Samb anche lui per conto di un fondo internazionale.

Gradimento per Massi

Si preferisce, invece, una soluzione con imprenditori locali e si attendono quelle che saranno le mosse del presidente del Porto d’Ascoli, Vittorio Massi, che ha più volte espresso la sua voglia di volersi occupare della Samb in futuro. Ma non rilevando le quote da Renzi, piuttosto iniziando da zero un nuovo capitolo con la trasformazione del titolo sportivo del Porto d’Ascoli. Insieme ad altri imprenditori locali e con il coinvolgimento di Luigi Rapullino, amministratore delegato di Sideralba Spa, che è il principale sponsor della Samb. Quest’ultimo e Massi, nei giorni scorsi, si sono incontrati nuovamente ed avrebbero confrontato quelle che sono le intenzioni di ciascuno. Resta comunque sempre da capire quelle sono le idee di Renzi. La situazione finanziaria della Samb resta delicata con, tra gli altri, rimborsi spese arretrati che ormai stanno diventando ben cinque e con le quote della società rossoblù che restano ancora pignorate per via del credito, ammontante in 220 mila euro, che vanta la società cooperativa romana Gruppo Tempo nei confronti della Garigliano Immobiliare, quest’ultima controllante della Samb per il 90 per cento.

La squadra

Intanto la squadra rossoblù oggi sosterrà l’ultimo allenamento della settimana. In vista della sosta del campionato per il Torneo di Viareggio, ora Angiulli e compagni osserveranno tre giorni di riposo e torneranno a lavorare martedì prossimo per preparare al meglio la sfida con il Termoli che si giocherà domenica 2 aprile, alle ore 15, in terra molisana. Tra l’altro il Termoli, nelle ultime ore, ha perfezionato l’ingaggio del trentaseienne centrocampista argentino. Federico Matias Scoppa, ex Fano. Per la Samb, quello di Termoli, sarà un altro scontro salvezza ed andrà a caccia della terza vittoria consecutiva, cosa che non è mai avvenuta in questa stagione, che le permetterebbe di allungare ulteriormente il vantaggio, che ora è di quattro lunghezze, sulla zona playout. Per la gara di Termoli dovrebbe tornare a disposizione l’esperto portiere Guerrieri che è out, per un problema muscolare, dallo scorso 15 gennaio quando si infortunò a Genzano nel corso della gara con il Cynthialbalonga. Per il portiere romano, comunque, sarà difficile riprendersi la maglia da titolare visto che Marone sta attraversando un ottimo momento di forma dopo i due rigori parati alla Vastese.

Due assenze sicure

Per la trasferta molisana mancherà Angiulli che è stato squalificato per un turno dal Giudice Sportivo. Al suo posto dovrebbe esserci Proia che quindi tornerà a riprendersi la maglia da titolare. A Termoli sarà assente anche Zaffagnini che è alle prese con uno stiramento muscolare che lo farà stare fuori per circa un mese. Infine cresce l’attesa per la ricorrenza del centenario dalla fondazione della Samb in programma il prossimo 4 aprile quando verranno messe in atto le iniziative che sono state allestite dall’associazione Samb Legend composta dalle vecchie glorie rossoblù.