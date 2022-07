SAN BENEDETTO - Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso presentato dalla Samb in merito all’illegittimità della mancata iscrizione al campionato di Serie C 2021-2022 e bocciato anche la relativa richiesta risarcitoria, ma il presidente Roberto Renzi si può consolare con le riconferme ufficiali dei due centrocampisti Luca Lulli e Federico Angiulli.

Dopo ben quasi due mesi dall’udienza tenutasi lo scorso 17 maggio per la discussione della vicenda nel merito, ieri il Tar del Lazio ha pronunciato la sentenza nei confronti del ricorso presentato dal club rossoblù. Una sonora bocciatura su tutti i fronti. «Dopo parecchie settimane, il Tar del Lazio ha pubblicato la propria decisione in merito al ricorso presentato dall’As Sambenedettese Srl l’anno scorso con riguardo all’esclusione dal campionato di Serie C – afferma nella nota la società rossoblù -. Il Tar ha ritenuto i motivi aggiunti improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse in quanto l’As Sambenedettese ha disputato il campionato di Serie D come richiesto. Ha respinto la richiesta risarcitoria ritenendo i provvedimenti emessi legittimi per ragioni che il club non ritiene non condivisibili e per i quali si riserva, eventualmente, di presentare impugnazione davanti al Consiglio di Stato».



Le altre bocciature



Una mazzata tremenda per il presidente Renzi che contava moltissimo sull’esito positivo della sentenza del Tar del Lazio per una fantasiosa richiesta di ripescaggio in Serie C in sovrannumero, ma che invece deve masticare amaro sull’ulteriore bocciatura che ha ricevuto la sua istanza dopo i giudizi negativi di un anno fa del Consiglio federale, del Collegio di Garanza del Coni e dello stesso Tar del Lazio che si era pronunciato sulla sospensiva cautelare, che non hanno permesso l’iscrizione della Samb al campionato di Serie C per il mancato ottemperamento dei contributi previdenziali ammontanti a 332 mila euro. O quantomeno Renzi aveva proceduto al pagamento attraverso compensazioni di crediti d?Iva verso terzi che però non è una modalità contemplata dall’ordinamento sportivo. Una sentenza che lascia pochissimi margini di manovra in sede di Consiglio di Stato. Anche perché un eventuale ricorso della Samb corre il rischio di essere preso in considerazione, dal secondo organo di giustizia amministrativa, fra due o tre anni in quanto non avrebbe più il carattere dell’urgenza. Renzi, quindi, si è potuto consolare con le riconferme ufficiali dei due centrocampisti Federico Angiulli e Luca Lulli.



«Volevo restare qui»



Per il primo, nei giorni scorsi, si era parlato di un interessamento della Cavese, ma poi nell’incontro di lunedì con il ds Cozzella il capitano della Samb ha potuto incassare la riconferma anche per la prossima stagione. «Restare qui era quello che volevo e questo non è mai stato un segreto – afferma Angiulli -. Non ho mai preso in considerazione nessuna altra offerta. Il mio obiettivo era quello di continuare con la Samb. Il ds Cozzella è qui da poco, ha dovuto fare prima le sue valutazioni e poi confrontarsi con il presidente Renzi. Appena loro hanno deciso di continuare insieme, ci siamo sentiti e in poco tempo abbiamo trovato l’accordo. Ora testa al campo e ci mettiamo subito a lavorare per preparare al meglio questa nuova stagione».



«Qui sono a casa»



Anche Luca Lulli è rimasto soddisfatto della permanenza alla Samb ancora per un’altra stagione. «Felice di aver raggiunto l’accordo e di continuare ad indossare questa maglia in una stagione importante come questa del Centenario – dice Lulli -. Qui sono a casa e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura insieme ai miei compagni. Sarà importante far capire ai nuovi cosa vuol dire indossare questi colori in una piazza dove tutti vivono per la Samb. Obiettivi? Dare il massimo di giorno in giorno». Ora dovrebbe toccare ai difensori Diego Conson e Luka Tomas, e all’attaccante Federico Cardella. Infine cresce l’attesa per la presentazione, attraverso via telematica, di tutte le documentazioni inerenti l’iscrizione della Samb al prossimo campionato di Serie D con i termini che scadono entro le ore 18 di venerdì 15 luglio. Sembra che il club rossoblù voglia perfezionare il tutto entro domani.