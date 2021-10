Castelfidardo subito in gol a Chieti, Montegiorgio-Porto d'Ascoli 1-0

ANCONA Domenica con due derby nel girone F di Serie D. Si gioca la sesta giornata e i fari, per blasone e ambizioni stagionali societarie, non possono che essere puntati sul Riviera delle Palme, dove si affrontano Samb e Fano. Entrambe nei bassifondi della classifica, condividono anche la ricostruzione da zero degli organici e le partenze in netto ritardo rispetto alle altre concorrenti del girone. L’altro derby è il testacoda Montegiorgio-Porto d’Ascoli: i rossoblù di Mengo cercano la prima vittoria per risalire, i biancocelesti di Ciampelli vogliono continuare a correre forte. Si gioca la vetta anche la Recanatese, che ospita al Tubaldi il Trastevere, mentre il Tolentino cerca il riscatto contro il Vastogirardi e il Castelfidardo vuole proseguire a Chieti la sua serie positiva.

SERIE D girone F 6ª giornata (ore 15)

Alto Casertano-Fiuggi

Chieti-Castelfidardo 0-1

Matese-Castelnuovo

Montegiorgio-Porto d’Ascoli 1-0

Notaresco-Vastese

Pineto-Nereto 1-0

Recanatese-Trastevere

Samb-Fano

Tolentino-Vastogirardi

CLASSIFICA

Trastevere 12

Fiuggi 12

Castelnuovo 10

Notaresco 10

Porto d’Ascoli 10

Recanatese 10

Pineto 10

Tolentino 9

Castelfidardo 9

Chieti 8

Matese 8

Fano 5

Vastese 3

Vastogirardi 3

Nereto 2

Samb 1

Montegiorgio 1

Alto Casertano 1

PROSSIMO TURNO 7ª giornata (31 ottobre, ore 14.30)

Castelfidardo-Matese

Castelnuovo Vomano-Recanatese

Fano-Notaresco

Fiuggi-Pineto

Nereto-Montegiorgio

Porto d’Ascoli-Tolentino

Trastevere-Alto Casertano

Vastese-Chieti

Vastogirardi-Samb

