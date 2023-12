RECANATI Riflettori accesi al Tubaldi e tutti puntati sul big match delle 20.45 tra Recanatese e Cesena. I giallorossi aprono le porte di casa loro alla capolista del girone B che viaggia in vetta solitaria a quota 39 punti con una media a dir poco imbarazzante di quasi 2,4 gol a partita. L’ultima e unica sconfitta dei romagnoli risale alla gara d’esordio contro l’Olbia, dopodiché solo risultati positivi e raffica di reti. Il Cesena è on fire, con una striscia aperta di sei vittorie consecutive.



Precedenti in parità



Ci proverà la Recanatese a vendere cara la pelle e a far tornare “umana” la formazione di mister Toscano. I giallorossi hanno già avuto modo di sorprendere il Tubaldi quando nel marzo del 2019 riuscirono nell’impresa, in Serie D, di battere 2-1 la corazzata romagnola che poi sarebbe andata a vincere il campionato. I precedenti tra le due formazioni è in perfetta parità, con due vittorie per parte. Nella stagione sopra citata, la Recanatese riuscì nell’impresa di battere il Cesena sia all’andata che al ritorno diventando una bestia nera per i romagnoli, quali poi si sono riscattati con gli interessi l’anno scorso vincendo entrambi i confronti di serie C: 2-0 al Manuzzi e 0-3 al Tubaldi.



Rientro last minute



Buone notizie dalla rifinitura di ieri dove si è presentato Federico Melchiorri dopo un’intera settimana d’assenza causa influenza. Il Cigno di Treia, solo ieri è riuscito ad allenarsi col gruppo e sarà arruolabile per la partita ma difficilmente partirà dal primo minuto accanto a Sbaffo, come ha affermato lo stesso Pagliari: «Al 90% dovrebbe sedere in panchina». Il rebus è tutto per la retroguardia: a tre come a Carrara o di nuovo a quattro? Tutto lascia presagire a una conferma del tridente difensivo con Ricci-Ferrante-Peretti per sopperire alle assenze di Veltri e Manè, torna Longobardi e potrebbe prendersi la corsia di destra lasciando quella di sinistra a Quacquarelli. In settimana si è discusso molto sul capitolo Senigagliesi e anche di un suo possibile impiego o meno in vista di un ipotetico trasferimento alla Samb in D. «Luca è a disposizione – ha proseguito Pagliari - Nessuno, né tantomeno il calciatore mi ha manifestato l’intenzione di andar via».



«Si può fare»



Anche mister Giovanni Pagliari equivale a un recupero in casa Recanatese, essendo stato costretto a saltare la trasferta di Carrara e i primissimi allenamenti settimanali causa influenza. E’ tornata pronto e carico per sfidare il Cesena. «Arriviamo a questo appuntamento da un punto conquistato a Carrara tutt’altro che banale. Il contesto era difficile per tutto, la squadra ha saputo reagire al gol dello svantaggio provando anche a vincerla poi. E’ la conferma di un gruppo che ci crede fino all’ultimo, questa è la vera forza. Non sarà da meno contro il Cesena, squadra forte, ma certamente non di un’altra categoria con i suoi pregi e difetti. Nulla è scritto, possiamo giocarcela alla pari. Abbiamo affrontato squadre come Carrarese o Perugia che non sono troppo distanti dal calcio del Cesena, eppure abbiamo fatto risultato. Umiltà, consapevolezza e atteggiamento la ricetta per fare bene».