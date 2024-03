Quando gioca Sinner: dove vedere l'incontro con Vavassori a Miami Open, data e orario

Il primo incontro di Jannik Sinner agli Open di Miami comincia a prendere forma dopo il primo turno. Il tennista italiano scenderà in campo solo al secondo turno grazie al Bye ottenuto in merito alla terza posizione nella classifica Atp. A Indian Wells è sfiorato il passaggio al secondo posto con il sorpasso su Carlos Alcaraz che è stato rimandato a questo torneo. Lo spagnolo ha sconfitto proprio in semifinale il classe 2001, proprio come successo lo scorso anno, e ora Jannik cercherà di avanzare ancora soprattutto in vista del forfait di Djokovic.

Masters 1000 Miami: Berrettini sfida Murray, Arnaldi contro Fils. Cinque italiani in campo oggi

Contro chi gioca Sinner

Jannik Sinner gioca contro Andrea Vavassori, tennista italiano nato a Torino il 5 maggio 1995. Il piemontese ha battuto nel primo turno del torneo americano Pedro Cachin.

Quando gioca Sinner

L'argentino è stato sconffitto in due set 6-2, 6-2 dal ventottenne che ora deve sfidare l'altoatesino nel secondo turno.

Jannik Sinner gioca contro Vavassori venerdì 22 marzo. Il primo incontro quindi dell'altoatesino all'Open di Miami c'è alle porte di questo fine settimana in cui con molta probaabilità dovrebe esserci il suo secondo incontro in caso di passaggio del turno.

A che ora

L'orario non è stato ancora deciso dagli organizzatori pertanto non è chiaro l'orario dell'incontro tra Sinner e Vavassori.

Dove vedere Sinner contro Vavassori

È possibile vedere l'incontro Sinner-Vavassori in diretta televisiva grazie a Sky. L'emittente televisiva rende disponibili le immagini della sfida su Sky Sport Tennis, ma anche in diretta streaming su Sky Go e Now.