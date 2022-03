Posticipo del lunedì sera amaro per l'Ancona: il Modena vola sul 3-0 già nel primo tempo

ANCONA Monday night senza troppi sogni per l’Ancona Matelica che sta perdendo 3-0 allo stadio Alberto Braglia di Modena contro la capolista, nel posticipo della 34ª giornata del girone B di Serie C. La partita è iniziata alle 21 ed è trasmessa in diretta su Rai Sport. Gli emiliani sono passati in vantaggio al 15’ con Armellino e hanno subito raddoppiato al 18’ con Tremolada, terza rete firmata da Magnino al 38’. Ecco le formazioni ufficiali della partita.

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Silvestri; Pergreffi, Dentello Azzi; Magnino, Gerli, Armellino; Tremolada, Mosti; Minesso. A disp.: Narciso, Renzetti, Piacentini, Duca, Scarsella, Di Paola, Giovannini, Ogunseye, Longo, Bonfanti. All. Tesser

ANCONA MATELICA (4-3-3): Avella; Tofanari, Bianconi, Iotti, Di Renzo; Delcarro, Gasperi, Iannoni; Rolfini, Moretti, Sereni. A disp.: Vitali, D’Eramo, Maurizii, Noce, Palesi, Pecci, Ruani, Sabattini, Del Sole, Faggioli, Vrioni. All. Colavitto

ARBITRO Marco Acanfora di Castellammare di Stabia

