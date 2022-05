Pineto-Samb vale i playoff. Montegiorgio e Fano inseguono la salvezza diretta, il Castelfidardo cerca i playout

ANCONA Ultima giornata del girone F di Serie D, da cui scaturiranno gli accoppiamenti dei playoff e dei playout dopo i tre verdetti già sanciti con la promozione della Recanatese in Serie C e le retrocessioni di Nereto e Alto Casertano in Eccellenza. In alto Trastevere e Tolentino conosceranno le loro avversarie nelle semifinali dei playoff previste per mercoledì prossimo: cruciale lo scontro diretto Pineto-Samb, visto che entrambe hanno 52 punti in classifica, mentre Vastese e Fiuggi sono in piena corsa in caso di vittoria. In basso il Montegiorgio sarà salvo se batterà il Tolentino, mentre il Fano deve vincere a San Benedetto contro il Porto d’Ascoli e sperare nei passi falsi delle dirette avversarie. In caso contrario sarà costretto ai playout, dove ci sarà anche il Castelfidardo se riuscirà a ottenere almeno un punto a Fiuggi.

SERIE D girone F 34ª giornata (ore 16)

Alto Casertano-Notaresco 0-0

Fiuggi-Castelfidardo 0-0

Montegiorgio-Tolentino 0-0

Nereto-Vastese 0-0

Pineto-Samb 0-0

Porto d’Ascoli-Fano 0-0

Recanatese-Chieti 0-0

Trastevere-Matese 0-0

Vastogirardi-Castelnuovo 0-0

CLASSIFICA

Recanatese 67

Trastevere 58

Tolentino 56

Pineto 52

Samb 52

Vastese 50

Fiuggi 50

Porto d’Ascoli 49

Chieti 48

Matese 48

Notaresco 46

Montegiorgio 46

Vastogirardi 45

Fano 45

Castelnuovo 43

Castelfidardo 40

Nereto 12

Alto Casertano 7

Ultimo aggiornamento: 16:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA