Zagnoni risponde a Teraschi, la Vis preme ma non sfonda: 1-1 al "Benelli" con il Pineto

PESARO - E' un campionato a rate anche quello di serie C girone B con il programma del lunedì che offre 4 partite di sicuro interesse anche se il calendario ne aveva in cartello cinque ma per l'allerta meteo Sestri Levante-Rimini è stata rinviata.

Vincente la Recanatese (e che vittoria a Pescara), parità nel derby tra Fermana e Ancona, stasera tocca alla Vis Pesaro che al "Benelli" ospita il Pineto con i biancorossi che cercano la vittoria per dare forza alla propria serie positiva e compiere un altro importante salto in avanti in classifica.

LE ALTRE PARTITE DI STASERA

Arezzo-Gubbio 1 -0 Guccione 88'

Cesena-Carrarese 2 - 1 Kargbo 14' e al 72', Di Gennaro 83'

Perugia-Entella 2 - 1 Seghetti 16' Santoro 25', Tascone 36'

La classifica

Torres 27, Cesena 23, Perugia 21, Pescara 20, Recanatese, Carrarese 17, Gubbio 16, Pontedera, Pineto, Arezzo 14, Ancona 13, Spal, Lucchese 12, Juventus U23, Entella, Olbia Vis Pesaro 11, Sestri Levante, Rimini 8, Fermana 7.

Primo tempo

7' ammonito Di Paola (V)

15' ammonito Tonucci (V)

17' ammonito Baggi (P)

12' Lombardi con il sinistro dal cuore dell’area spara alto sopra la traversa.

21' Bordata di Valdifiori prima e Zagnono poi ma entrambi i tiri da buona posizione vengono respinti dai difensori abruzzesi.

27' Bella manovra del Pineto con Volpicelli che ionnesca Teraschi, la sua conclusione dal limite infila Polverino: Pineto in vantaggio

31 - Immediata la risposta della Vis che sugli sviluppi di un corner batte Tonti: 1-1 al Benelli.

45' - Il direttore di gara decreta il recupero: altri tre minuti di gioco.

47' - Quarta ammonizione della partita: cartellino giallo anche per Zoia (gioco falloso).

48' - Il direttore di gara decreta la fine della prima frazione di gioco: 1-1 tra Vis Pesaro e Pineto

SECONDO TEMPO

4 ' - Partita ancora maschia, cartellino giallo per gioco falloso anche per Valdifiori.

5' - Lancio super di Di Paola per Pucciarelli che dopo un grande controllo tira a botta sicura ma Baggi si immola e salva la squadra abruzzese.

33′ - Njambe crossa da destra in area, per poco non sorprende il portiere marchigiano.

42' Quaranta secondi dopo il suo ingresso in campo cartellino giallo per Foresta.

45' - Sette minuti di recupero, questa la decisione del direttore di gara.

48' - Tonti espulso, Pineto che ha completato i cambi e quindi Della Quercia tra i pali

51' - Della Quercia, intervento da ricordare sulla conclusione dal limite di Foresta.

VIS PESARO - PINETO 1-1

VIS PESARO (3-4-2-1): 22 Polverino; 15 Ceccacci, 5 Tonucci, 4 Zagnoni (1' st.

Rossoni); 80 Da Pozzo (8'st. Mattioli), 37 Valdifiori, 39 Iervolino (41' st. Foresta), 3 Zoia; 14 De Vries (1' st. Karlsson), 10 Di Paola (13' st. Marcandella); 7 Pucciarelli. A disp. 12 Mariani, 44 Giunti, 6 Rossoni, 8 Nina, 19 Peixoto, 23 Loru, 31 Cusumano, 38 Rossetti, 99 Kemayou. All. Banchieri.

PINETO (3-5-2): 22 Tonti; 24 Evangelisti, 23 De Santis, 14 Marafini; 70 Teraschi (15' st. Borsoi), 27 Baggi, 21 Lombardi, 8 Germinario (26' st. Foglia), 11 Njambe (41' st Della Quercia); 29 Chakir, 7 Volpicelli (26' st. Gambale). A disp. 1 Mercorelli, 36 Grilli, 4 Di Filippo, 17 Ruggiero, 30 Villa, 32 Macario. All. Amaolo.

ARBITRO: Nigro di Prato.

RETI: Teraschi al 27', Zagnoni al 31'

NOTE: espulso Tonti al 48' st. per doppia ammonizione. Ammoniti Di Paola (VP), Tonucci (VP), Baggi (P), Zoia (VP), Valdifiori (VP), Tonti (P), Foresta (VP); recupero 3′ p.t., 7' s.t.