Pesaro, le prime parole di Meo Sacchetti da coach della Vuelle: «Non si può giocare con paura, a costo di prendere insulti». La VIDEOINTERVISTA

PESARO - Prime parole del nuovo coach della Vuelle Pesaro Meo Sacchetti, ex ct della Nazionale di Basket italiana. L'esperto allenatore ha sostituito Maurizio Buscaglia. «Ho saputo tutto martedì, mercoledì ero già qui - ha spiegato -. Avevo voglia di allenare. Sono in una piazza esigente. Dovremo tirare fuori qualcosa di più nei momenti difficili».

La video intervista (contributo di Stefano Bargnesi)

«La pallacanestro è un gioco, non si può giocare con paura - ha rimarcato Sacchetti, dall'alto del suo curriculum in cui spiccano uno scudetto, Coppe Italia e ottimi risultati con la Nazionale italiana - Meglio giocare in un palazzetto pieno che vuoto, anche a costo di prendere insulti. Io vinco con squadre underdog? A Sassari non eravamo i migliori ma eravamo una buona squadra. A Cremona eravamo underdog ma il gruppo aveva piacere nel giocare insieme».