A Pesaro è festa per il ritorno degli azzurri con l'Italia Under 20

PESARO – Pesaro ritrova una gara della Nazionale e lo fa con l’Under 20. Al “Benelli” la selezione di Alberto Bollini affronterà giovedì (14:30) la Repubblica Ceca per il primo dei due impegni ravvicinati del Torneo 8 Nazioni. Gli azzurrini, con una gara in meno, condividono il quarto posto con la Polonia. Il ct azzurro ha convocato anche alcuni gioctori che si stanno ben comportando in Serie c, tra cui l'umbro Diego Stramaccioni, lo scorso anno alla Vis Pesaro ed or con la Juventus Under 23.

