Tegola sulla Carpegna Prosciutto Pesaro: stagione finita per Mazzola, si è rotto il tendine d'Achille

PESARO - Brutto risveglio per la Carpegna Prosciutto Pesaro all'indomani dell'impresa sfiorata con la Virtus Bologna: stagione finita per Valerio Mazzola. L'ala biancorossa si era accasciato sul parquet, visibilmente dolorante, durante la sfida che la Vuelle ha conteso fino all'overtime alla capolista bianconera. Purtroppo la diagnosi è impietosa: rottura del tendine d'Achille della gamba destra, una lesione che comporta un intervento chiurgico ed una lunga riabailitazione. Il che signisifca, purtroppo, stagione finita per Valerio Mazzola, acui vanno comunque gli auguri di una pronta guarigione. Il giocatore verrà sottoposto a intervento chirurgico di riparazione da parte del Dr. Raul Zini presso la clinica Maria Cecilia Hospital di Cotignola (Ravenna).