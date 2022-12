Vuelle-Virtus, l'attesa è già spasmodica. Domani (ore 19) un duello mozzafiato

PESARO - Effetti speciali garantiti. Sarà un pomeriggio speciale quello di domani alla Vitrifrigo Arena, sin troppo facile immaginarlo. Perchè Vuelle e Virtus sono in buona condizione, perchè questa è una classicissima della pallacanestro nazionale e perchè lo scenario sarà da emozini pure. Palasport pieno, prevendita subito a gonfie vele, spettacolo assicurato con la Segafredo di coach Scariolo che farà di tutto per confermare la leadership in solitaria (10 vittorie e una sconfitta sinora) mentre la squadra di Repesa insegue l'ottava affermazione per una vittoria che avrebbe effetti clamorosi non solo in classifica ma anche nell'entussiamo (già comunque forte) in tutto l'ambiente.