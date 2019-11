Ciclone Atalanta con Pasalic e Ilicic: Brescia travolto, finisce 3-0 per la Dea

Ultimo aggiornamento: 17:13

BRESCIA - E' il giorno del derby tanto atteso con Brescia e Atalanta che si sfidano in una partita dalla posta in palio pesantissima per entrambe le formazioni.BRESCIA - ATALANTA 0-3Atalanta che chiude in vantaggio la prima frazione al Rigamonti grazie alla rete confezionata sull'asse Castagne-Pasalic, al secondo centro in questo campionato. Brescia troppo timoroso e che ha rischiato in più di un'occasione di capitolare già dopo soli 45'.Atalanta che vince il sentitissimo derby contro il Brescia: al Rigamonti decide la doppietta di Pasalic, che con un gol per tempo regola la squadra di Grosso. Nel finale, arriva anche il gol de 3-0, in contropiede, di Ilicic. Brescia che avuto l'occasione di riaprirla quand'era ancora sotto di un gol con Balotelli, fermato però dalla traversa.