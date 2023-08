Paola Egonu svenuta dopo Italia-Romania: il malore al termine dell'esordio agli Europei di pallavolo

Attimi di paura per Paola Egonu dopo la vittoria della nazionale di pallavolo femminile all'esordio degli Europei contro la Romania. Al termine della serata che ha aperto EuroVolley 2023, la giocatrice azzurra ha accusato un malore improvviso ed è svenuta. Lo ha confermato la Fipav in una nota: «Paola Egonu al termine della partita Italia-Romania valida per la prima giornata della Pool B del Campionato Europeo Femminile 2023 svolta nella serata di ieri all'Arena di Verona, ha accusato un lieve malore. Assistita dallo staff medico della nazionale, l'atleta si è subito stabilizzata ed è rientrata in hotel riunendosi con il resto del gruppo».

Solo qualche attimo di paura, quindi, per l'atleta che non è partita nel sestetto iniziale.

La vittoria sulla Romania

Quando la squadra stava lasciando lo spogliatoio dell'Arena di Verona, Egonu ha accusato un mancamento. È stata immediatamente soccorsa dallo staff sanitario della Nazionale, mentre le compagne si allarmavano preoccupate per l'accaduto. La situazione è stata poi normalizzata dopo qualche minuto.Un battesimo bellissimo, quello dell'Italvolley femminile agli Europei. Nella splendida cornice dell'Arena di Verona i 9500 spettatori hanno assistito alla vittoria dell'Italia per tre set a zero sulla Romania guidata da Degradi e Lubian. L'ultima volta che si giocava una partita nell'Arena era 35 anni fa, nel 1988 con Urss-usa.