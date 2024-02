Tavullia, Michele Amadori con la Pileri Management: correrà nel campionato italiano velocità e nel Mondiale Fimjunior

TAVULLIA - Il giovane pilota Michele Amadori entra a far parte della Pileri Management e ora ha tutte le carte in regola per affrontare la stagione 2024. Amadori, nativo di Tavullia, correrà per il Team RSR Sandroni, che per supportare al meglio il suo giovane talento, appena 17enne, si è attrezzato nel migliore dei modi. Ad assistere Amadori infatti sarà la Pileri Management, di Francesco Pileri, che si occuperà dei rapporti con Dorna, Federazione Motociclistica Italiana e logistica. Francesco Pileri, leader del team che ha conquistato il mondo con Loris Capirossi, è infatti ufficialmente il nuovo manager personale di Michele Amadori.

Civ in 12 gare

Amadori parteciperà a tutto il Campionato Italiano di Velocità che si svolgerà in sei appuntamenti con 12 gare, sui prestigiosi autodromi di Misano, Mugello, Imola e Vallelunga.

Il giovane talento del Team RSR Sandroni prenderà parte anche alle 5 gare del Campionato del Mondo Moto3 Fimjunior, nei templi del Motomondiale come Valencia, Jerez, Barcellona e Aragon. Se ci saranno le condizioni, parteciperà anche a qualche gara della Coppa BeOn, per mettere in cascina chilometri, sempre sulle piste del Motomondiale.

Il "riscaldamento" a Valencia

Già da tempo Michele si sta preparando fisicamente e in pista alle nuove sfide: nei giorni scorsi è stato protagonista di una tre giorni sul prestigioso Autodromo di Valencia, per poi continuare con motocross, enduro, pit bike e flat track. Tra le altre cose, Renzo Sandroni, titolare del team, può vantare di aver scoperto per prima il talento di Valentino Rossi. Per Amadori dunque un inizio di carriera pieno di talento e fascino.