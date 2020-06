Si torna in pista, dal 4 luglio scatta il Civ con Baiocco e Bussolotti

ANCONA Lentamente lo sport si sta riattivando, con le soluzioni e le agevolazioni per le specialità motoristiche che consentono senza esagerati sforzi, la distanza delle persone. Le gare di auto e moto a porte chiuse sono tra queste. Tradizionalmente terreno di caccia per molti piloti marchigiani è il CIV, Campionato Italiano Velocità, terreno di lancio di piloti poi protagonisti del motomondiale. La Federazione ha ritagliato un calendario ridotto ma valido con otto gare su quattro round. Si correrà il 4 e 5 luglio al Mugello, il 25 e 26 luglio a Misano, il 5 e 6 settembre ad Imola e a Vallelunga il 17 e 18 ottobre. Oltre alle classi Superbike, Supersport 600, Supersport 300, Moto3 e Premoto3.



Tra i piloti che scalpitano e si stanno preparando, con i primi test in vista per trovare il feeling con moto e team il falconarese Marco Bussolotti, sempre protagonista in Supersport 600, che sarà al via con una Yamaha del Seven Team di Bergamo. Con il team marchigiano ZPM Racing due assi in Superbike, l’osimano Matteo Baiocco e il moglianese Alessandro Andreozzi sulle Ducati-Brothers Moto, pronti a lanciare la sfida ai migliori. I due hanno effettuato i primi test venerdi scorso sul circuito di Misano. Per il primo doppio round del Mugello manca ancora un mese e i protocolli si dovranno adeguare all’evoluzione della crisi sanitaria. Intanto i protagonisti avranno a disposizione test liberi sui circuiti ed i test precampionato al Mugello.

© RIPRODUZIONE RISERVATA