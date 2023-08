MotoGP Silverstone, le pagelle: A.Espargarò coraggioso, Bagnaia magistrale. Bezzecchi esagerato

Va ad Aleix Espargarò su Apilia il GP di Gran Bretagna della MotoGP.

A Silverstone ha preceduto Pecco Bagnaia . Quarto Oliveira davanti a Vinales, Martin e Marini . Fuori Bezzecchi, Quartararo, Bastianini e Marc Marquez.

A.ESPARGARO' - voto 9: sapeva perfettamente lo spagnolo che poteva essere la grande occasione e l'ha sfruttata, resistendo all'inizio e recuperando quando qualche goccia di pioggia è caduta sul tracciato. Perfetto nel finale con un sorpasso compiuto in piena sicurezza ma con decisione. CORAGGIOSO

BAGNAIA - voto 8: era lui che voleva tenere il ritmo e lo ha fatto, fino alla fine. Ma in quelle condizioni di umido in pista era meglio non correre troppi rischi contro uno come Espargarò che voleva fortemente la vittoria. Ha comunque guadagnato punti importanti per il Mondiale. MAGISTRALE

OLIVEIRA - voto 7,5: con l'Aprilia dello scorso anno ha tenuto un ritmo incredibile e nel finale addirittura ha rischiato di giocarsi il podio. Una prestazione davvero da incorniciare per il portoghese. SORPRESONA

BINDER - voto 7: bravo a rimontare da dietro, peccato per la lotta con le Aprilia nelle fasi conclusive perché se avesse avuto almeno un giro pulito forse aveva il ritmo per fare qualcosa di più di un terzo posto. OPPORTUNISTA

VINALES - voto 6,5: voleva fare una gara con i migliori, però ha pagato la troppa foga rovinando la corsa di Miller. nelal prima fase, poi è stato bravo a recuperare ma nel finale ha perso l'attimo giusto per prendere un podio che sembrava alla portata. SPRECONE

MARTIN - voto 6: doveva recuperare terreno in fretta per non perdere il treno dei migliori invece è finito larghissimo alla prima curva rientrando praticamente ultimo e rovinando così il suo weekend. Proprio quello che doveva evitare di fare, perché le gare non si vincono alla prima staccata. Ottima la rimonta ma chissà che gara poteva essere senza quell'errore. ANSIOSO

M.MARQUEZ - voto 5,5: sta prendendo queste gare come test per la Honda. Ha capito che per la sua carriera e per i limiti della moto non deve esagerare. E quindi questo al momento è il reale valore dello spagnolo e della sua RC213V, ossia a ridosso della top-ten. E per uno come lui abituato a vincere, è sicuramente una pena andare così. Ma non è possibile fare diversamente. Comunque non ha potuto evitare comunque la caduta, ormai scontata per una Honda. LIMITATO

BEZZECCHI - voto 4: partito forte, si è messo subito sulla coda dell'amico-rivale Bagnaia e sembrava anche poterne avere di più ma poi ha esagerato con la staccata ed è uscito di scena. Se vuole lottare per il Mondiale, certe occasioni vanno sfruttate e non buttate così. ESAGERATO