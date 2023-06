Mondiali Under 20, Italia sconfitta dall'Uruguay. Casadei capocannoniere eletto miglior giocatore

Quattro su quattro. L'Italia Under 20 vede in Argentina sfumare al minuto 85, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la Coppa del Mondo di categoria. Vince l'Uruguay (che ad onor del vero ha fornito oggi una prestazione migliore degli azzurrini) ma l'Italia scopre di avere in casa diversi futuri talenti in quello che resta comunque il miglior risultato di sempre in un Mondiale U20. Da Pafundi a Casadei (capocannoniere del torneo e miglior giocatore del Mondiale), da Baldanzi all'ascolano Forte passando per il fenomenale portiere Desplanches (Guanto d'oro della manifestazione). C'è da ben sperare per un futuro non poi così lontano.

Finali stregate

Quattro su quattro: dopo le sconfitte di Fiorentina, Roma e Inter, l'Italia completa il poker di sconfitte in finale. Fatale l'incornata di Luciano Rodriguez (uno dei migliori in campo) certificata dal Var. Inutile il lungo il forcing finale dei ragazzi del Ct Nunziata, dopo una partita soffertissima con l'espulsione di Prati trasformata in ammonizione dalla review dell'arbitro sempre al Var.