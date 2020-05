Minnozzi è finito nel mirino del Carpi: potrebbe ripartire in Serie C

TOLENTINO - Potrebbe appodare in Serie C Matteo Minnozzi, attaccante classe 1996, ex Samb e attualmente in forza al Tolentino in Serie D. Il Carpi, il cui direttore generale è il pergolese Stefano Stefanelli, già visto in azione sul campo da attaccante con le maglie di Vis Pesaro e Fano, sembra infatti in pole position per accaparrarsene le prestazioni ed, eventualmente, girarlo poi in prestito sempre in Serie C. Minnozzi ha disputato due ottime stagioni con il Tolentino, realizzando 14 reti in 26 partite in D fino allo stop del campionato e 13 in 22 partite la scorsa stagione in Eccellenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA