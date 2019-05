Si è spenta la mamma di mister Castori: l'ultimo saluto oggi alle 15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lutto per Fabrizio Castori, il mister tolentinate allenatore del Carpi in Serie B. È morta l’altro ieri, all’età di 85 anni, la mamma Marianna. La donna era malata da tempo e in questi ultimi giorni le sue condizioni si sono aggravate finché non si è arresa alla malattia. Mister Castori ha lasciato subito il ritiro con la squadra (ieri ha affrontato il Venezia) per tornare a Tolentino. I funerali si terranno oggi alle 15 a San Severino nella chiesa di San Lorenzo in Doliolo.